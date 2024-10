S obzirom na to da je upućen u priču od samog početka, a prethodne noći je i svedočio potresnom susretu najrođenijih, mi smo kontaktirali voditelja, koji je sa nama podelio svoje utiske.

- Otac mi deluje izgubljeno, nije ni bio svestan svega. Očekivao sam da će se srušiti. Ljuba je, kao i sva deca koja su odrasla bez roditeljske ljubavi, bio na oprezu. On je želeo da bude rezervisan prema ocu. Najteže mi je bilo kad je rekao: "Da li mogu da te zagrlim?" Bilo mi je mnogo žao. Veče je bilo satkano od emocija - kaže Milan za Informer, pa otkriva li misli da je Goran bio iskren prema svom sinu.

- Nije hteo mnogo toga da ispriča. Na primer, sinoć nije rekao da je prvi sin rođen zatvoru. Čitao sam i od majke Ćubine, Ljubinke, da je otac bio po zatvorima. Verovatno je mnoge stvari sakrio. Nije žena bez razloga odbila dva puta da ga upiše kao oca. Vremenom će se sve to sklopiti. On je sada situiran, vredan je mnogo. Prošlo je mnogo vremena, ali to ne znači da nemaju narednih 30 ili 40 za sebe - zaključio je Milošević.