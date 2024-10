- Uvek ima nastupa. Uvek sam svirao mnogo dana godišnje, jer je mnogo teško ostati od prvog do poslednjeg i svirati 8, 9 i 10 sati, plus put. Treba naći meru da se malo i živi, da se negde otputuje. Mnogo puta bude naporno, zaista nije lak naš posao, ali ja ga volim.

Zbog napornog tempa porodica neretko i ispašta, ali Sofra se pomirio sa tom činjenicom, ističući da se on trudi da napravi dobar balans i za sada mu to polazi za rukom.

- To je deo mog života, kao i mi što smo porasli kad su naši roditelji morali da rade mnogo da bi nama sve obezbedili, tako i mi radimo da bismo našim porodicama sutra obezbedili i vratili. Nije to strašno kada se ljudi vole i poštuju. Stižem da spavam, nekad više, nekad manje. Meni je olakšavajuće to što preko nedelje legnem ranije. Pošto moja supruga rano ustaje i ide na posao, onda mi legnemo ranije u pola 10, 10. To kompenzujem sa nespavanjem preko vikenda. Moj pokretač za sve je ljubav, ne treba mi kafa. Popijem ja ponekad kafu, kad sednem sa suprugom ili kad ona uči, pa ja skuvam kafu njoj i sebi da joj pravim društvo.