- Napomenula bih da sam sada već deveta u trendingu. Drago mi je što se pesma sluša jer dugo nisam ništa izbacila. Ova je jaka i ženska osvetnička pesma, a moja publika je na to od mene navikla.

- Marka volim da pitam za mišljenje o spotovima. Nije ljubomoran jer on shvata da je to scenska garderoba i umentost. Sve je za potrebu spota. Kada je u pitanju moja karijera maksimalno me podržava. Što se tiče promene prezimena nakon venčanja bio je pun razumevanja i svestan da je ono deo moje karijere koju sam izgradila. Ne smeta mu, zna kakva sam osoba i u potpunosti mi veruje.