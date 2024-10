- Upoznala sam Saletovu novu devojku, mi se svi jako lepo slažemo i to je u najvećem interesu naše dece. Ja jedino mogu da budem spokojna kada su one dobro i kada je okruženje oko njih zdravo i to je jedino što mene zanima. Drago mi je da je Saša našao jednu taku osobu - rekla je Jovana tada.



- Razvod je jako bolan, a naročito što deca svih tih ljudi to čitaju. Situacije koje isplivavaju o razvodim dolaze do javnosti isključivo zbog aktera, mislim da sve može da ostane u porodici, ukoliko shvate da je najveći interes psihičko zdravlje sopstvene dece. To je stvar izbora, ja sam odlučila da tu situaciju proživim u miru. Na meni je da čuvam svoju privatnost, sve je stvar izbora, to je najveće blago ko uspe to da sačuva - izjavila je Jovana.