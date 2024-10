- Ročište je odloženo iz razloga što je punomoćnik oštećene Borivoje Borović tražio odlaganje. Tako da se nije pojavila ni ona, ni on. Stefan je došao iz rijalitija "Elita" na to ročište, bili smo branioci i to je to. Sledeće ročište je zakazano za decembar - rekao je Karadarević.