- Ljudi, ćao svima, juče je bio dosta emotivan dan, dosta vas je slalo svoje dijagnoze i najveći broj pitanja koja sam dobijala su vezana za to koji su to bili prvi znaci Adisonove bolesti i kako sam ja saznala da imam taj zdravstveni problem. Prvi problem od kojeg sam patila čitavog života je bio nizak krvni pritisak, drugi najbitniji znak je bio da mi je bilo konstantno hladno, bilo da je leto, bilo da je zima, bilo da je napolju 50 ili 2 stepena, ja sam uvek cvokotala od hladnoće. Treći najbitniji znak je imunološki odgovor moga tela na bilo koji virus, bila sam bolesna na dva meseca, sa temperaturom sam se suočavala i po deset dana. Imala sam gnojne angine, stalno sam dobijala penicilin".

- Dakle, jedva sam uspela da se izborim sa najobičnijom kijavicom. Četvrta bitna stvar jeste ta da se ja uopšte nisam znojila. Moja koža je bila jako suva, suva usta, suve noge, suve ruke, ne znam da li to ima sad nekakve veze, pretpostavljam da ima. Valjda zato što nisam lučila taj kortizol, zato sam se i sušila... I, peta stvar, je bio trenutak kada mi je doktor na mamografiji video promene na dojci i morala sam da zamenim deo silikona koji je u meni bio 15 godina. I ako vam neko kaže da silikoni odnosno implantanti traju do kraja života, to nije istina - dodala je ona.

- Naravno, ja sam otišla to da zamenim i kada sam se probudila iz anestezije, imala sam 12 litara vode viška, nisu znali šta se dešava. Bila sam u jednoj privatnoj bolnici, bila sam zadržana dve nedelje, nisu više znali kako da mi pomognu, ni šta da rade, u jednom trenutku su i pluća počela da mi se pune vodom. Potom su me prebacili na VMA. I otišla sam na kućno lečenje, međutim meni su se urea i kreatinin naglo pogoršali i dobila sam temperaturu 37 sa 2... Odlazim u drugu privatnu bolnicu kod stadiona Partizan... Neka stara doktorka, nefrolog, sve što mi je dala je infuzija, sedam dana mi je bilo naplaćeno 200.000 dinara. - Stave mi braunilu, konstantno mi vade krv... Sve dok ja jednog dana nisam pukla i rekla doktorki da treba već jednom da mi kažu šta mi je i da želim na svoju odgovornost da izađem iz bolnice. Rekla sam joj da ja ovde, kopnim, ja ovde umirem! I ništa, ja sam otišla kući, kod mojih roditelja, ja i ćale smo stalno išli po nekim manastirima, ćale mi je pravio da jedem, jela sam raznorazne smutije, pravili su mi ceđene sokove, celere i tako dalje... Znate ono kada ste u nebranom grožđu ...

- Doktor treba da vam nadu, da vam kaže "bori se, bićes bolje". Da bi mi on u drugom satu mog sedenja, pregledava svih dijagnoza koje sam donela rekao "Pa, moram da vam kažem, ovo je jako teška bolest". Pitala sam ga da li je gora ova bolest ili Hašimoto, a on mi je rekao da će krenuti sistemski da mi oboljevaju svi organi i ključna rečenica je bila "vi imate još 10 dobrih godina", ja sam mu rekla "kako 10 godina". Ja sam počela tamo da plačem, pitala sam ga čime sam ovo zaslužila, ceo život sam se dobro hranila i trenirala, vodila zdrav život. On kad je video da đavo odneo šalu, on je počeo da me teši, ali sve je već bilo uzalud. Izašla sam iz ordinacije i platila.