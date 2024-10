Striptizeta kaže da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje

Jedna od najpoznatijih domaćih striptizeta Branka Blek Rouz ne prestaje da intrigira javnost, a jednom prilikom je otkrila da joj je sin otvorio profil na sajtu za odrasle kako bi ona zarađivala. Striptizeta kaže da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje.

- Mene su svi pitali da li imam "OF". Ceo dan sam provela na plaži i razmišljala šta je to, mislila sam da je nešto što se isključi. Kada sam se vratila sa plaže, pitala sam mlađeg sina šta je to, a on je počeo da se smeje, pa mi je rekao ko sve to ima, a da su to pretežno starlete - započela je Blek Rouz.

- Pitala sam ga da li ja mogu to da imam. Kaže on što da ne, a pogotovo jer sa u tom poslu. Nisam znala ni profil da napravim, pa mi je on registrovao sve to i rekao mi da se snalazim sa fotografijama. Taj prvi mesec sam imala najveću zaradu, a da su tu hiljade i hiljade evra, to nije istina, meni je taj prvi mesec bilo 2.000 dolara - otkrila je u Pulsu Srbije pre neko vreme.

Branka se nedavno dotakla takođe zarada.

- Šalili su se, s obzirom na to kolika je plata profesorima, učiteljima, nastavnicima, a znamo koliko je to zahtevno. Oni edukuju i izvode mnoge generacije na put i žalosno je zaista, evo javno kažem, žalosno je da neko sa estrade i evo ja u mom poslu mogu da zaradim više. To mi je sreća, ja sam kroz ovaj posao sebe obezbedila i zaradila lep novac, ali neko ko je završio akademiju, fakultet, to je žalosno jer je sistem vrednosti totalno izgubljen. Meni je žao što mi živimo u takvom društvu i vremenu, što se ne vrednuju te stvari, jer bi takvi ljudi prvenstveno trebalo da imaju veće prihode – rekla je striptizeta.

