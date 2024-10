- Ništa me u poslednje vreme nije zgadilo kao slika estradnog mulja koji koristi ime Tošeta Proeskog i njegovu spomen kuću zarad jeftinog marketinga pred nekakav nastup u Makedoniji. Lažne suze, jeftina patetika još jeftinijih pevačica u zloupotrebi lika i dela pokojnog Tošeta dobila je najgori neljudski i nečasni oblik. Da se ljigavo zaradi i to sve pozirajući pred kamerama. Dno je dobilo svoj podrum. Sigurna sam da će Makedonci takve ljige prepoznati i nagraditi apsolutnim bojkotom - napisala je JK.

- Dosta sam znala o njegovom radu jer me je interesovalo, sve albume i pesme sam slušala od njegovih početaka. Ali saznala sam da je bio veliki humanitarac, da je bio zainteresovan za sport... Dosta vremena sam provela u Makedoniji, pa sam čula razne priče. Recimo, ako je bio u restoranu nekom i tu je bila muzika, on se nije libio da se dohvati mikrofona, toliko je voleo to - rekla je Tea.