Ana Bekuta kako u karijeri, tako i u privatnom životu voli sve da dovede do perfekcije.

- To je omladinska sala gde smo mi počele. Možda smo bile šesti razred ili sedmi kada smo krenule da igramo. Onda je ona krenula da peva, a ja sam igrala - ispričala je Vera Tomić najbolja drugarica iz detinjstva koja kaže da su lepe dane provele zajedno družeći se i igrajući folklor te da je Ana ubrzo počela da peva, a oni kao folklorni ansambl da je prate i bodre na raznim takmičenjima.

– Iako mi je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bih pristala da se u to vreme vratim. Pamtim da sam plaćala kiriju u iznajmljenom stanu u Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere sa benzinom, jedva dolazila do cigareta… Verovatno mnogi misle da sam tada imala brdo para, ali istina je sasvim drugačija. Moja sestra Milina bila je bez posla, mlađa Dobrila živela je od plate medicinske sestre, otac mi je u to vreme bio teško bolestan. Kod mene u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo mesta u bolnici. Ubrzo nas je i napustio… – ispričala je pre nekoliko godina Ana Bekuta.