Pevačica Milica Jokić pojavila se u emisiji u uskoj crnoj haljini sa ogromnim dekolteom.

Milica se sinoć u "Amidži šou" pojavila u veoma izazovnom izdanju, crnoj uskoj haljini i korsetu koji je istakao njen bujni dekolte. U jednom momentu se nagnula i umalo joj je sve ispalo.

U vezi sa sinom Ivice Dačića

Milica Jokić dugogodišnja je devojka Luke Dačića, sina Ivice Dačića.

- Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već 10 godina - rekla je Milica, pa otkrila oko čega se najčešće svađaju.

- Ja njemu zameram kašnjenje, on toiliko dugo može da se sprema za nešto, da je to neverovatno. Sprema se više od mene i svake žene. Znamo da se pokačimo oko nekih gluposti, ali smo jako slični, kapiramo se. On studira ekonomiju trenutno.

- Što se tiče mog posla ne pravi nikakav problem, ima puno razumevanja. Ja ponekad znam da ne spavam po 4 dana zbog posla. Nismo ni on ni ja ljubomorni, ali ima nekih trenutaka kada on nešto prokomentariše, a isto tako i ja. Kad ja obučem nešto predugačko, on mi kaže da izgledam kao baba i onda mi kaže molim te obuci nešto kratko - rekla je Milica za "Republiku".

