- Prvo moram da se zahvalim za sve divne komentare, pohvale i podršku. To mi mnogo znači pogotovo sad na početku. Volela bih da imam karijere i pesme kao što su njihove. Skoro sam se dopisivala s njima. One su divne žene - rekla je Zorana u emisiji "Ekskluzivno" pred ulazak u "Elitu 8" gde je pevala na žurki koje se organizuju svakog utorka.

Zorana je do letos bila u dobrim odnosima sa Tijana Milentijević, poznatom kao žena od sultana. Ali, to se pokvarilo i to zbog benda "Crni šećeri". Naime, oni su nekada svirali sa Tijanom, ali ih je Zoranin tim angažovao da počnu saradnju s njom. Zbog toga je Milentijevićeva navodno ljuta na bivšu drugaricu.