- Dobro sam, odlično. Nisam razmišljao, reći ću vam iskreno. Možda bih ušao u "Elitu" posle Nove godine, ako dobijem ponudu, ali nisu me zvali. Pratim ja često rijaliti, ima tu dosta zanimljivih likova. Gastoz mi je najbolji. Isto mišljenje imam i za Milenu Kačavendu, ona je fantastična žena, ima super izlaganje. Maja Marinković isto.. Originalna je, to mi je super kod nje.

- Po dvorištu radim, najviše oko cveća. Znate kako, na selu uvek ima posla, uživam radeći. Malo nekad idem do grada da se opustim. Tebao sam i u Švajcarsku da idem, hteo sa ćerku da posetim, ali iskrslo mi je nešto, pa sam pomerio put. Ići ću najverovatnije za par meseci.

- To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druga jeste, malo smo prekinuli kontakt, ali sada je sve u najboljem redu. Ne pričamo više o toj temi.

- Ja se u životu ne kajem ni za šta. Sve sam uradio šta sam hteo i što me je činilo srećnom. Posle raskida se više nismo čuli, ne bih se više nikada pomirio, bilo pa prošlo.

-Znate kako, imam ja dosta ušteđevine. Zaradio sam i u "Parovima", a i ceo život sam radio i stvarao. Ona meni jeste potrošila par hiljada evra, ali to nije ništa. Mislim da nije bila zbog novca sa mnom, simpatisala je ona mene, postojale su tu velike varnice.

- Planirali smo mi, ali desilo se to što se desilo. Hteli smo decu, ali kratko vreme smo bili, nije to ništa... Bilo je tu svašta, agresivna je bila. Nasrtala je na mene, udarila me je jednom.