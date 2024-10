Iako o svojoj rak-rani ne želi da priča, Snežana Babić Sneki preživela je veliki gubitak. Ona je istakla da su joj ljubav i porodica izvor životne energije, zbog čega takve gubitke teško podnosi.

Sneki je svojevremeno progovorila o svojoj mami.

Kurir Televizija

- Ne volim, a i ne mogu o tome da pričam jer za mene je to još uvek sve sveže. To je moj najveći bol. Ona je bila moja najveća podrška u životu, moje sve. Nedavno se desio jedan lep trenutak, kada je u najvažnijoj instituciji, Savezu estradnih muzičara Srbije, obeleženo 30 godina mog rada i postojanja. Tada sam dobila priznanje za sve što sam uradila do sada i osetila sam da je moja mama bila tu na mom desnom ramenu i sve to posmatrala. Ja je uvek u takvim situacijama pomazim i ona je moja snaga i vetar u leđa da nastavim da koračam dalje. Negde sam ovu nagradu njoj posvetila - očiju punih suza je rekla Sneki i dodala:

- Bila mi je neverovatna podrška u teškoćama i u sjajnim trenucima, bila je žena koja je imala talenat za život. To je bila žena na koju ja temperamentom mnogo podsećam iako sam fizički na tatu.

Pevačica je tada istakla da su temelj svake dobre osobe ljubav i porodica.

Kurir Televizija

- Meni je ljubav najveći pokretač i to porodično jezgro, moja majka koja je živela za sve što sam ja radila, moj tata i moje divno okruženje. Bez svega toga ja ne bih mogla, tu su i kolege kao podrška - rekla je pevačica koju uvek gledamo nasmejanu dok je tugu za gubitkom majke sačuvala za svoja četiri zida.

- Veliki sam emotivac, plačem i tugujem kao i svi drugi. Čim me niste videli u takvom stanju, znači da to smatram intimnom stvari. Svi imamo loše i fenomenalne trenutke. Trudim se da više dajem ljudima, nisam od osoba koje žele samo da uzmu i da grabe. Dajem ljubav koliko mogu i trudim se da učinim dobre stvari onima kojima je pomoć potrebna. Smatram da kada budemo bili na nekoj drugoj frekvenciji, to će se vrednovati, isključivo ono što smo dali - kaže Babićeva, koja je i na estradi morala da se bori protiv raznih načela koja nisu bila onakva kakvim ih je ona zamišljala.

- Mladima poručujem, naročito onima koji se bave estradnim poslom, spremite sa na više loših stvari, ali upornost je najvažnija. Pevam već skoro 30 godina i planiram da to ovekovečim koncertom u Beogradu jer sam to dužna publici koja je uz mene istim žarom sve ove godine. Meni to puno znači jer mi je imperativ da trajem.

Ipak, njenu karijeru nisu obeležili skandali.

Kurir/Puls

Bonus video: