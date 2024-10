- Ja sam rekao da sve njegove izbore podržavam, a pogotovo sa Enom. Meni se Ena mnogo dopada i od samog početka sam bio za tu vezu, navijao, pisao po mrežama. Dosta njih je mislilo da se ja šalim kada to pišem po Instagramu, ali to nije istina. Zašto bih se šalio kad je Ena tako zgoda i lepa devojka, ona takva priliči mom sinu. Njih dvoje odgovaraju jedno drugom, smeju se kad su zajedno, imaju svoje šale. On izgleda malo zrelije za svoje godine, ona malo mlađe, tako da kada se sve sabere, mogu reći da su u istim godinama - rekao nam je Zoran, pa otkrio šta je Zlata rekla za ovu vezu:

- Zlata i ja smo se upoznali na radiju, tako je započela naša ljubav. Meni je drago da su se Ena i on upoznali na televiziji Pink gde je započela njihova ljubav, a sve to su ozvaničili na radiju. Ja sam u njegovim godinama, kada sam imao 25 godina, imao devojku, Milicu, koja je tada imala 36 godina. Kako se kaže, karma je čudo, sve se vraća, on je našao isto stariju devojku od sebe, mislim da je to nama tako suđeno da se zaljubljujemo u starije devojke i da smo veliki emotivci - rekao je Peja.