„Mogu da kažem svoje mišljenje, šta ja onako smatram. Ne kažem da sam u pravu, ali ja mislim da sve zavisi od tog nekog detinjstva, od porodice. Kao i danas. Veruj mi, mnogo znači vaspitanje, mnogo znači porodica, majka, otac, društvo, mentalni sklop deteta. Mnogo loših stvari, mnogo je svega. Ko je jak, to uspe da nekako sažvaće, ima svoj cilj – kao ja. Mnogo sam patila, nema tu šta, ali sam sebi zadala cilj – to moram, to hoću, to želim, ovo neću. Mnogo puta sam dolazila u situaciju da pokleknem, ali nisam. Božja sila, što se kasnije i pokazalo“.