- Bilo je trenutaka kada sam se baš plašio , jer ima više vrsta Roma. Ja obično radim sa dve, tri vrste, a kada dođem kod drugih, tako su pravila drugačija, oni su poprilično čudni, strogi. Skoro sam baš išao u Šutku, to je jedina romska opština na svetu gde je romski jezik službeni, romsko carstvo. Tamo ima dosta nacija i različitih veroispovesti, baš mi je bilo zeznuto, iskreno. Osetiš vrstu straha jer ne znaš kako ćeš biti dočekan. Međutim, super su me dočakali, ali imao sam i loša iskustva, ne mogu da lažem, bilo je neprijatnosti - bio je iskren Božić, te otkrio najgoru situaciju koja mu se dogodila tokom snimanja.

- Najgore iskustvo bilo je u Berlinu kada su nas domaćini pozvali na veselje. Platili su nam i avionske karte i smeštaj, samo da bih došao da snimim njihovo veselje. Oni su Romi iz Niša, ali žive u Berlinu, jaki su i uspešni. Na tom 18. rođendanu pevali su Ceca Ražnatović, Aco Pejović, Saša Matić, Viki Miljković, Snežana Đurišić i Šerif Konjević - započeo je on, pa nastavio:

- Mi smo došli dan ranije. Ceo dan smo proveli sa domaćinima, jeli, uživali. Svi smo bili smešteni u istom hotelu, u kom je, inače, bilo i slavlje tok dana. Ja sam se u sobi spremio i sa kolegom sišao dole neposredno pred početak proslave. Neki gosti su nam prišli i rekli: "Vi ne smete da uđete ovde, vi ste zabranjeni." Odgovorio sam im: "Verovatno je u pitanju greška. Mi smo pozvani od strane domaćina." Međutim, ispostavilo se da su nam, ne samo zabranili pristup, već nismo mogli ni da izađemo iz hotelske sobe. To se desilo zato što Ceca Ražnatović nije želela da se snima kako peva na romskom veselju. To je bio njen jedini uslov - ukoliko ja budem snimao veselje, ona neće zapevati tu. Uslovila je domaćina, a oni su je poslušali. Nakon toga, sutradan, oni su se pokajali i tražili da se snimaju za emisiju, gde će javno reći kako su prevareni sa njene strane, kako nije želela čak ni da se fotografiše sa domaćinom. Međutim, ja nisam dalje zalazio u tu priču. To mi je baš najgore iskustvo koje sam imao - rekao je Uroš i nastavio: