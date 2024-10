- Ja i dalje nastupam, sada u Nemačkoj sa Ksenon bendom, a pored toga trenutno radim u Srpskom kulturnom centru, s folklorašima. To me ispunjava. Muzika je tu i uvek će biti. Muzičari su umetnici, a pevači umetnici na kvadrat.

- Preselila sam se u Nemačku, gde sam upoznala novu ljubav svog života. Od bivšeg pokojnog supruga sam se razvela 2018. godine. Bio je to težak period za mene. Prijatelj me je pozvao na jedno okupljanje, gde sam upoznala sadašnjeg muža. Mi smo srodne duše, odmah sam to osetila. U braku sam već tri godine. Spojila nas je ljubav prema muzici. Kupio me je rečenicom da bolji ženski vokal u životu nije čuo, eto tako je sve počelo. Bogu sam zahvalna. On je ranije bio bubnjar, a sad je kolekcionar bubnjeva, baš je fanatik.