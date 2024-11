- Planirali smo dete, četiri godine smo bili zajedno, u tri zemlje smo živeli dok sam ja igrao košarku. Posle dva, tri, meseca smo otišli na ultrazvuk i rečeno nam je da je dečak. Zvao sam drugove, slavio sam sina celu noć i bili smo mu dali ime Đurađ. I posle, taj neki sledeći doktor iz „Narodnog fronta", otišli smo na pregled i kaže on nama: „Pol, znate?" Rekoh: „Znamo, dečak". Kaže: „Devojčica, znate...?" Rekoh: „Daj, doktore, ne za*ebavaj, našao si mene da ložiš..." I on kaže: „Da, bre, evo, devojčica čoveče". Tri dana mi nije bilo dobro. Ležao sam u krevetu, žena non-stop dolazila: „Dođi ovamo, sedi, šta ti je, šta si se smorio..." Nisam izlazio tri dana, toliko mi je bila neka muka, kao, što ću dobiti devojčicu. Želeo sam sina, to mi je jedino bilo, zato što sam bio takav i kad mi je rečeno „devojčica" sve mi se srušilo. Do trenutka dok je prvi put nisam video. Kad sam prvi put video ćerku, u trenutku sam se zaljubio u nju. Sećam se, donosi mi je medicinska sestra, imala je dva dana, male noge, ja je držim... Od tog trenutka me ništa više nije interesovalo osim nje. Samo Kruna - ispričao je bivši zadrugar.

- Jedina stvar u životu koju bih promenio je kocka. To je nešto najgore na svetu što je meni moglo da se desi, što je moglo da me snađe pošto sam izgubio brata. Kocka je najgori porok, evo, ja hvala Bogu više ne... Definitivno sam završio sa kockom. Donelo mi je to mnogo loših stvari. Ne samo meni, mnogima. Da je sreće, ali je neće biti, da se taj jad makne više jer je toliko života uništio, toliko je ljudi kroz kocku propatilo da je to strašno. Skoro sam pričao s jednim drugom i shvatili smo kakve smo budale. Čovek će ti reći da si kockar, ali niko ne može da zna, ko nije kockar, šta je to, koji je to porok. Sada ću reći ljudima koji imaju problem sa tim, ne može niko pomoći! Ne postoji doktor, injekcije, dok sam to ne rešiš. Otkad sam prestao da se kockam, nijednog trenutka mi se nije desilo da me nešto privuče, da moram da igram, a bio sam jako bolestan. Sada i ne pomišljam. Dobro mi je otkako se ne kockam, sve mi je krenulo - ispričao je Janjuš.