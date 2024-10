- Doživim da me ovaj deka psuje i pokazuje srednji prst jer sam se prestrojavala, a niko me nije pustio i bukvalno 15 sekundi i bukvalno iza mene je čekao dok nisam uspela. Ne bih ga okačila i snimila da mi nije svašta rekao uz dernjavu zato i ginete itd... Sram da vas bude, stvarno više ne znam šta će me strefiti svaki dan od poludelih ljudi - napisala je Aleksandra u opisu videa.