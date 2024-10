- Mi smo se plašili kada je izašla pesma "Fux Deluxe", odnosno kada je postala hit, zato što smo imali mesec dana od tog singla do albuma, rekoh, valjda će ljudi sada da primete album i ostale pesme, neće valjda da stane na samo toj pesmi. Bila sam u fazonu da samo album dobro krene, i krenuo je super, a moram da pomenem taj kliše, da su sve pesme kao moja deca, to je kliše zato što je to stvarno istina, ali ako bih morala da biram, izdvojila bih numeru "Misisipi" jer je drugačiji zvuk, jer pevam, to je meni novo, pa mi je zabavnije i zato što je balada koju niko nije mogao da očekuje. Mislim da svaki album treba da sadrži jednu baladu, to je makar pre tako bilo, čak i metal bendovi su u svoje albume ubacivcali balade na kraju i to je uvek bila najsavršenija balada, pa sam i ja to morala da uradim u ime te stare škole.