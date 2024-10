- Pitajte me sve, ja ću vam reći bez dlake na jeziku. Mene to uopšte ne interesuje. Ne interesuje me slučaj Sergeja Trifunovića, kao ni moj. To nije skandal, to je jedan običan razvod, ne znam zašto ljudi prave dževu, toliko nije bilo dževe ni kad su se razveli Bred Pit i Anđelina Džoli, šta je sad to? Možda jesam bio najinteresantniji u tom trenutku, ali toliko pisanja? Verovatno to je cena slave - kaže Džinović.