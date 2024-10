- Jesam fatalna žena. Meni je muž jedan dan rekao da je sramota da ja ne izgledam kako bi trebala da izgledam, da zna da mogu tako da izgledam i on je bio potpuno u pravu. Moj prvi botkos je uradila jedna žena kada sam ima 33 godine i nisam tada ličila na sebe. Ja smatram da ja mogu da rađam do 55, ja to osećam, mislim da ću do 55 godine da imam još dvoje dece. Decu ne vaspitavaju bake i deke i dadilje, nego mama i tata i učitelji. Odlučili smo da moj muž vaspitava decu, ja sam svesna da ja nisam osoba koja može da vaspitava decu, ljudi ja to ne znam da radim i to nije sramora reći - rekla je pevačica u emisiji "Ako progovorim".