- Možda me je Bogoljub, zapravo, spasio.Bojana sam puno volela, baš sam ga puno volela... Medijski linč koji sam tada doživela sa onom strašnom izmišljotinom da sam uhvaćena na zadnjem sedištu džipa me je mnogo boleo. Bojanu sam uvek zamerala što to nikada javno nije demantovao. Ali, s druge strane, on je odlučio da se ne oglašava i ja to poštujem. Hajde da ga ostavimo u prošlosti, van medijske lupe. Zaslužio je da živi u miru sa svojom ženom i decom. Ako mu Bogoljub to dozvoli, naravno