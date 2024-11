- Oni koji me prate znaju da svake godine 31. oktobra odradim slikanje za Noć veštica. Uživam u maskiranju i ovo je prilika da sa vama to i podelim! Ovo maskiranje je definitivno bilo najkomplikovanije do sada. Nenormalno mnogo sati pripremali su se detalji koji su bili lepljeni na mene, jer nismo želeli da pravimo kombinezon, nego da sve bude stvarno. Šminkali su me i farbali sedam sati, a još toliko sam morala da perem sve sa sebe - napisala je ona i zahvalila se timu koji je radio sa njom.