- Sestra i ja smo se oduvek igrale pevačica, i kao sve devojčice imale smo četku za kosu i pevale. To nam je bio mikrofon. Roditelji su primetili naš talenat za muziku. Onda smo sestra i ja smo gledale „Zvezde Granda“, pa smo zamolile roditelje da nas vode na audiciju. To nam je bila velika želja, želele smo da vidimo kako to izgleda. Otac je mislio da zbog godina nećemo proći, ali eto mene su pozvali – otkrila je Milica.