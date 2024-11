- Ja sam spremna, idemo u nepoznato, ja sam negde, imam tremu, zbunjena sam. Ja ne putujem, ja sam znala da mora da se desi ili teroristički napad ili treći svetski rat ili američki izbori da bih ja morala da otputujem iz moje zemlje. Mislim da će baš zato biti intresantno. U Njujorku sam sama sa snimateljem i tu me čeka dosta nepredviđenih situacija. Radimo i nešto drugačije, a to je "Keeping up with JJ", gde ćemo prikazivati život običnog čoveka. Pored toga gde moram da budem na visokim standardima, radimo i "Keeping up with JJ", tako da radim dva projekta. Samo je potrebno da mi se upale kamere, ja radim sama od sebe. Vi ćete upoznavati Ameriku kroz to, to nije rijaliti kao rijaliti, nego moja lični život u Americi. Kada sam ja najavila šta planiramo da radimo, imali smo puno ovih dušebrižnika, moramo voditi računa da i kada radimo to, da bude u svakom smislu na nivou. Da sam samo otišla da radim ovaj striktni deo, ne bih ja bila ja - rekla je Jovana, a kako je izgledao njen dolazak na aerodrom pogledajte u odvojenom linku.