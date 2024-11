- Cele te noći se sećam dobro. To veče je došao jedan moj kolega ovde u Beč da lumpuje i tad sam mu pevao samo Šabanove pesme. Tako se potrefilo. Pitao me je kako ja znam toliko Šabanovih pesama. Dao mi je puno para. Ja sam otišao da spavam i sutra me zove on i kaže da je Šaban poginuo. Odmah sam pozvao Hasana Dudića i on mi je potvrdio. Jeza me hvata. Često smo se čuli i viđali. Kad je on pevao u Beču, kad je završio sa svojim nastupom, on je sa mojom ženom dolazio da me sluša. I u Šabac kad odem, obavezno me je zvao da se vidimo na našem mestu.