- Dok je bilo takmičenje, mi smo sve nju ispratili, ja sam njoj rekao: "Slušaj, da li ja imam ili nemam to tebe nema potrebe da interesuje, znači, dok ti misliš da treba da se takmičiš, ja sam tu" - kaže Aleksandrin otac i nastavlja:

- Mlada devojka koja nije imala neke raskoši, dete kom nismo mogli mi da priuštimo, što recimo možda da ne kažem, sad ljudi koji su imućni, možda mogu da priušte. Mi smo to sve skromno, mizerno, znači, nema šta tu da se... Ona je sa 16 godina otišla u "Zvezde Granda" da se prijavi, još je bila ona mlada, neiskusna, nije toliko bila pevački kao sad, recimo. Ja sam tad mislio da ona zna da peva mnogo, međutim, sad vidim da nije to bilo to.