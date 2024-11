- Sve najbolje mislim o Nadi. Evo, dođemo, radimo ovde malo, a o Nadi sve super mislim - kaže Nadin rođak koji je on jedan od angažovanih na sređivanju nove kuće.

Printskrin / You Tube

Printskrin / You Tube

- Sećam se malo, kao devojka je ona dolazila tamo kod tih svojih rođaka, ali sve je to izumrlo… - priseća se meštanin sela Tarevci i nastavlja:

- Dolazila je ona, ali nije često, takav joj je i posao, to je normalno sve, takav joj je i način života, trka, inače svi trčimo. Hvala bogu da je otišla i da je uspela u svom životu, svako za sebe radi i živi. Ona je neosporno umetnica - kaže Nadin komšija i priseća se tragedije koja je zadesila porodicu:

- Ta familija je bila dobra, od brata sin je bio isto dobar pevač, bio je u kulturno umetničkom društvu, tu je pevao, ali kada se zaratilo onda je tamo ubijen, baš na liniji gde je bio, od onih koji ga ne bi trebali ubiti. Baš sam se toga setio pre jedno sat i po, valjda je to božije davanje, znam ga dobro on je dobar dečak bio. Bio je i dobar radnik, oni su imali poljoprivredno dobro, ali baš se sećam kada je ubijen… To je tako, život je škola, život je…