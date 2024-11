- Mislim da žena koja je zvezda i koja zaslužuje je Ceca. Ceca, po meni, treba da promeni šminkera i stilistu,svakako.To je moje lično mišljenje. Ne treba niko na to da se ljuti. Mislim da je ona tolika zvezda da zaslužuje da mnogo bolje, lepše i skuplje izgleda na nastupima. Ako ste jedna od većih zvezda vi morate da izgledate skupo i dobro. Tako da bih ja na Ceci šminkerku odmah promenila. Odmah bih joj dala otkaz,ne znam ni ko je. Nemam ništa protiv osobe, ali šminka njena je po meni jako loša. Ona zalužuje mnogo bolju šminku, frizure su kako kad. Oblik frizure bih na njoj promenila, ne bih nosila onu ravnu kosu koju ona nosi, promenila bih nešto. To je to. Eto, Ceca mi je prva jer je ona jedna od većih zvezda zaista stvarno žena nekako zaslužuje da bude bolje obučena. Ima još nekih, ali ona mi je prva pala na pamet, jer o tome jako dugo razmišljam kad god je vidim ja to pomislim - rekla je Seka u jednom dahu.