- Ma, pusti me trudnoće, to ne postoji! Malo mi je kasnilo, priznajem... (smeh) Nisam trudna, to moram da kažem. Ne priželjkujem dete, ne. Želim da ostvarim sebe još u poslu, velike stvari želim. Poenta života mi nije to, još jedno dete, već da uđem u istoriju! Drugo dete ćemo tek u četrdesetim, možda čak i pedesetim - kazala je voditeljka tad.