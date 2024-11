- Kad sam se porodila, imala sam taj težak porođaj, izgubila sam dete i imala sam veliku traumu. Između ostalog, teško je to sve prošlo, jedva sam preživela. Nebitno. Da ne zalazim u to. Dolazi mi jedna devojka sa radiologije i kaže: ‘Tvoj muž je divan u krevetu’. Ja kažem: ‘Stvarno?’ To je drugi šok. Ja se tek porodila, dve ženice pored mene. Jedna Crnogorka, ima muža 16, 17 godina i jedna gospođa koja se porodila 4. ili 5. put. One su skočile da je isteraju, glavna babica je došla, potresla sam se jako. Naravno, došla sam kući, pozdravila se sa tadašnjim suprugom i rekla, ako bude bio dobar otac, može da dođe kad hoće, ako ne… Poslala sam ga na tu adresu na kojoj je i bio“, rekla je Danica.