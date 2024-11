- Imali smo drugara u Subotici koji je radio kao veterinar, i onda Borko, Prle i ja dođemo kolima do Subotice. Bora je sa "Ribljom čorbom" imao koncert u Sremskim Karlovcima, mi ga pokupimo i odmeo u Krivaju, tu smo bili dva-tri dana i kad smo se vraćali nas četvorica Prle, Borko, Bora i ja, izvorni "Hermelini" Bora kaže ej da vam pustim jednu pesmu koju sam prodao. Mi ga pitamo da li je uzeo pare, on kaže nisam, mi mu tražimo da pusti pesmu da čujemo kakva je i on nam pusti, evo sad sam se naježio, Prle i ja se pogledamo i u istom momentu mu kažemo "Da li si ti lud?" - ispričao je Aco Dimitrijević.