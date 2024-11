- Otac Mihailo nije trenutno ovde, na putu je za manastir Svetog Prohora. Miloša viđamo, ne dolazi toliko često, ali dođe. On je veliki vernik, zna sva crkvena pravila, što i ne treba da čudi. Kad dođe ovde, ponaša se normalno, kao i svi ostali vernici. Mihailo i Miloš su mnogo vezani, to se baš vidi. Nakon liturgije, njih dvoje često sednu i dugo razgovaraju. Mislim da se on bratu obraća za sve nedoumice i da od njega prima duhovne savete, što je veoma važno u ovom nenormalnom vremenu - kaže naš sagovornik.

- Objasnio mi je da nikada nije osetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sećam se da mi je brat rekao: "Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol." On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe - prisetio se Miloš.