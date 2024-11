- Album je izašao u maju 1984. godine, da bismo se nakon par nedelja pojavili u legendarnoj emisiji Hit meseca, sa pesmom "Program tvog kompjutera". Naši životi su se te noći promenili totalno i neopozivo. Album prvenac "Čuvaj se" prodat je u potpuno neočekivanih 100.000 primeraka. Te i sledeće godine dobili smo sve postojeće prestižne nagrade. Usledio je jedan vrlo intenzivan periodu, Davor je sa svojih 27 godina, više nije mogao da odgađa odlazak na odsluženje vojnog roka, a ja sam održavala karijeru i uspela za tih godinu dana da je podignem na još viši nivo. Pozvali smo našeg prijatelja Edija Kraljića, koji se netom vratio iz vojske. Tako je Edi počeo da nastupa sa mnom, a ujedno, snimio spotove za "Soba 23" i "Ja sam lažljiva". Davor je za vreme odsluženja napravio pesmu "Voli me još ovu noć", koju smo snimili u studiju dok je bio na odsustvu. Tako da nam je tačno nakon godinu dana od izlaska prvog albuma, izašao mini LP sa 3 pesme koje su da današnjeg dana ostali često slušani hitovi. U protivnom vam, vrlo verovatno, danas ne bih davala ovaj intervju, zar ne? Po Davorom povrati iz vojske, snimili smo još samo dve pesme "Oaze snova", s kojom smo se pojavila na Mesamu 1985. i dobili dve nagrade, a s poslednjom "Braća Grim i Andersen", nastupili smo na izboru za pesmu Evrovizije u Prištini i osvojili 3 mesto, usprkos činjenici da smo predstavljali TV NS, umesto TV ZG. Nažalost, nakon toga Davor i ja više nismo bili na istoj talasnoj dužini, imali smo drugačije viđenje kakve bi pesme trebalo pevati u budućnosti. On je težio nešto komercijalijem izražaju (ili zvuku ?!), a ja sam želela da nastavimo da budemo autentični, da se ne uklapimo u neki mainstream kliše. Naši putevi su se mirno razdvojili.

- Priča o učešću u rialitijima se smisaono nastavlja na prethodnu priču o mom odnosu prema roditeljstvu. S vremenom postajalo mi je sve teže ostavljati ćerke s mojim tatom u Rijeci da bi odražavala karijeru, tako da sam se u nekom trenutku dovela u vrlo nezavidnu financijsku situaciju pa sam iz tog razloga morala prihvatiti učešće na Farmi, iako se to u potpunosti kosilo s mojom ličnošću i svjetonazorima. U načelu, ugovorom nam je zabranjeno da, dok smo u rijalitiju pričamo o honorarima, ali na kraju priča uvek negde procuri, tako da, koliko ja znam, ostali učesnici nisu dobijali ni približno tih 1.500 evra nedeljno kao što sam dobila za oba učešća, na 1. i na 7. Farmi na kojoj sam provela, od samog početka do kraja, puna 4 i po meseca. Naravno ne svojom voljom, nego zato što, kao što to verovatno već svi znaju, kad jednom uđeš, ne možeš izaći kad ti hoćeš, koliko god ti bilo neprijatno. Zarada je bila poprilična, ali nažalost, jedan period po izlasku ja nisam bila funkcionalna. Nisam imala nikakvu želju da nešto stvaram, ni da imam koncerte. Jedino što me veselilo je da provodim vreme s mojom ćerkom i s psom, da posećujem tatu u Rijeci, te da se što bezbrižnije družim s dragim ljudima kako bi mi zacelile emocionalne rane koje sam dobila učeščem u rijalitiju. Na kraju, morala sam da potražim pomoć psihologa i više terapeuta, koji primjenju različite tehnike, kako bi se oslobodila trauma. S druge strane, volim taj rad na sebi, tako da je u konačnici Farma bila jedno značajno životno iskustvo, koje mi je pomoglo da upoznam sebe u situacijama koje sam ranije uspešno izbegavala. Imala sam utisak da sam do tada živela pod staklenim zvonom. Ujedno, činjenica da sam ostavila dobar utisak na gledaoce uprkos užasnim pritiscima i zlostavljanju, koje sam doživljavala na dnevnoj bazi naočigled milionaa gledateoca, mi je na neki način pomogla da prihvatim da je Farma bila jednom vrlo korisno životno iskustvo.