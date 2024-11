Sada je odgovorila na sva pitanja i otkrila čemu se posvetila nakon napuštanja estrade, da li planira da se vrati na scenu, a pričala je i o borbi za potomstvo.

- Bila sam jako mlada i nisam imala planove. Pojavila sam se na televiziji i to je to. Za "Zvezde Granda" se nisam sama prijavila, čudan jedan put, nisam imala ambicije da budem Lepa Brena. Da li sam znala da ću prestati da se bavim pevanjem, nisam, međutim, desio se život i samo sam se prepustila tome, kaže na početku razgovora Silvija.

Printscreen

Odrekla si se karijere zbog ljubavi, da li bi to opet uradila?

- Jako je teško naći pravog partnera. Imala sam tu sreću da imam čoveka koji odgovara svim mojim parametrima. Izabrala sam da stvaram porodicu i smatram da nisam pogrešila. Isto bih opet uradila.

Kurir Televizija

Nije te bilo u medijima čak 13 godina. Šta se dešavalo za sve ovo vreme?

- Živeli smo nomadski život. Najveći deo vremena smo proveli u Bahuu i lepo je da se promeni sredina, a opet teško je kad se vratiš. Mnogo se sve promenilo ovde za sve te godine. Kad smo došli iz Kazahstana, bilo je teško da se prilagodim, iako sam ja često bila na vezi sa porodicom i prijateljima. Kad smo se skućili ovde, malo sam bila šokirana i teško mi je bilo da se prilagodim. Moram da priznam da mi je sve bilo mnogo teže što smo se vratili u Čačak, a ne u Beograd. Tamo je tek drugačija sredina i međuljudski odnosi. Držala sam i jednu super dečju igraonicu ovde u Beogradu, u kojoj sam htela da decu naučim pevanju i glumi, bila je to lepa ideja, ali se desila korona i moralo je da se zatvori.

Čuješ li se s nekim iz tvoje generacije? - S vremena na vreme se čujem sa nekim. Nedavno sam se videla sa Dinčom, sa Dušanom Svilarom se čujem i mnogo mi je drago što je ostvario svoje snove da bude operski pevač i radi u pozorištu. On mi je mezimče. S Banetom Mojićevićem se vidim, jer je i on iz Čačka. Žao mi je što se sa Radom ne čujem, ali žena radi kao dragstor.

Da li te ljudi prepoznaju?

- Dešava se, lepo je to što me ljudi nisu zaboravili. Ostavila sam lep utisak, ne pamte me po aferama i skandalima. Ali najlepše mi je što to prepoznavanje ide od starijih ljudi. Ako te bakice ne vole, džaba si ti na televiziji ili u takmičenju. Deca me slabo znaju, ali se desi i to. To su oni mlađi koji su u ono vreme sekli vene na Milana Stankovića.

Odjednom si se pojavila na Tiktoku, kako si ti odlučila, da li to znači da se vraćaš na scenu?

- Ma ne. To sam instalirala zbog hrane. Mnogo volim da kuvam, ja sam žena dom. Otvorila sam profil da skupljam recepte, samo mi je to i izlazilo. I, eto, imala sam neke privatne snimke na kojima pevam, to kad me nagovore u društvu pa snimaju, i to sam podelila, ali sam zaključala. Moj suprug mi je tada rekao: "Ajde, bre, pevaj, stavljaj nešto, zezaj se." I tako sam krenula. Onda su to mediji videli, izašlo je po portalima i meni krenu pratioci kao ludi. Nisam htela da se to mnogo pročuje, tada mi je bio i težak period u životu, bila sam se ugojila, hormoni... Ali presečem i kao ma hajde, i eto desilo se šta se desilo i traje. Ima i ludaka. Jedan je hteo da bude moj šugar dedi, jedan je toliko bio naporan da sam morala da ga blokiram. Teško je to, gde meni, ženi koja dolazi iz mira, meni to smeta.

Privatna Arhiva

Tvoj suprug bi voleo da se ti aktivno baviš pevanjem?

- Da. On je ta jedina osoba koja mi gura mikrofon gde god da odemo. Uživa u mom glasu, ali je svestan da ja ne želim da se upuštam u estradu i ovo što se dešava danas.

Posle tebe su došle nove generacije, neke od njih su baš velike zvezde, poput Aleksandra Prijović, Milice Pavlović, Tee Tairović...

- To su i jedine po meni osobe koje su postale zvezde. Milicu jako volim i pratim. Devojka koja je najviše napredovala. Jako je cenim. Ona je definitivno naslednica Jelene Karleuše. Milica je bila najlošiji pevač tada, ali je napravila najveći uspeh i facu od sebe. Darko Lazić je mogao da bude novi Šaban Šaulić da nije skrenuo s puta i uma. Za Priju mi je bez veze što je povezuju sa Cecom, jer Aleksandra nije za poređenje. Ona je pevač za dušu, za emociju, uživam u njenim pesmama i ona mi je omiljena na plejlisti u autu. Tea, lepo je sve to, samo ja nisam neko ko voli taj turcizam i bugarizam, neka se niko ne naljuti, ne poznajem je i ne mogu da sudim, ali što se mog ukusa tiče, nije mi simpatično. Ali volim njen emotivni deo i balade, čak sam i otpevala jednu njenu pesmu na Tiktoku.

Kakva ti je bila saradnja sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem?

- Ja sam staromodni tip. I to je bio veliki problem. Ja bih da stanem i pevam. Rada i ja smo mnogo različite, a mnogo smo radile zajedno. Mene je Žika terao da oblačim štikle i miniće, a njoj je to prirodno stanje. Svađala sam se s njim jer ja hoću baletanke i štikle. Ali onda ona uzme bakšiš, ja ne uzmem ništa. Ali nikad i nisam bila taj tip. A što se Saleta tiče, on bi mi sigurno sad rekao: "E, zato si tu gde jesi. To ti je što nisi htela štikle, miniće i bakšiš (smeh)." I sada da se vratim na scenu, što se neće desiti nikad, ne bih umela tako.

A zašto toliko izbegavaš povratak?

- Volim da čistim, perem, kuvam (smeh). To mi je mnogo bolje nego da pevam. Žena sam dom. Imam viši cilj. Zaista želim da se ostvarim kao majka, to mi je najbitnije. Suprug i ja vodimo dugogodišnju borbu. Imamo mnogo vantelesnih iza sebe i nećemo odustati od toga. Na kraju krajeva, ako nam ne uspe, usvojićemo dete. Samo mi je žao što je po tom pitanju javnost vrlo zatucana.