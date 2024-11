Zorica Marković otkrila je nepoznate detalje sa početka svoje karijere, ali i odnosu sa Lepom Brenom , osvrnuvši se na izazove, sukobe i rivalstvo koje su obeležili njihov put. Iako je pozdravila njen uspeh, Markovićeva je jasno stavila do znanja zašto "ne miriše" svoju koleginicu, s kojom je povezuju već decenijama.

- Mnogo je tu bilo onih koji su mi zarili nož i u srce i u leđa. U vreme kada sam počinjala i kada sam bila pretnja da postanem neko i nešto na našoj estradnoj sceni, u svakom smislu tih reči, mnogi su me kočili i bojkotili. Možda jesu više uspeli od mene, ali nisu srećni kao ja. Ja sam srećnija, sigurno! Što se tiče materijalnog, to me ne zanima. Imaju više od mene, ali ja imam taman. Ne bih se menjala - ističe Zorica u emisiji "Lično sa" na početku razgovara, te se osvrula i na svoju koleginicu Lepu Brena, koju je okarakterisala kao uspešnu, ali nadobudnu osobu: