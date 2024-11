- S obzirom na to da sam bila jedinica i da sam odrastala maltene sama, iako je kuća bila puna rođaka, uvek sam se osećala usamljeno. Teško su mi padali ti momenti kada oca nije bio tu zbog posla, a mama je već imala svoju porodicu. Ako uzmem u obzir da sam toliko ljubavi imala i da sam rasla u tako jednoj zdravoj sredini, kada kažem zdravoj to je od jutra do večeri trčkaranje po ulicama, skrivanje po nekim budžacima zarad igre, polje jagoda koje je bilo ispred moje kuće... I pored svega, u provinciji gde je moj otac ostao sa detetom, gde žena odlazi od kuće sa drugim muškarcem on nikada nije dao nijedna ružna reč da se kaže za moju majku i beskrajno sam mu zahvalna na tome - priča Anabela za Blic.