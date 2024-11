- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put. I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni. Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla nam je nedavno Sanja.