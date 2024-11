Pevačica Tanja Savić (39) svojevremeno je ispričala kako je zahvaljujući dijeti uspela da istopi salo na stomaku, veoma brzo je sa 60 kilograma, došla do 57 kg.

- Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokiće od voća i povrća, ali nisam mogla da izdržim a da ne stavim ništa od hrane u usta. Ceđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu... Naravno, sve to bez hleba. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donelo rezultate - ispričala je Tanja i dodala da se kao i većina žena goji u predelu stomaka.