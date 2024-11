- To će se desiti, ja ne mislim da će se to desiti sad, ali ako se desi to će biti van mojih očekivanja, to je neobjekivno i nerealno očekivati da ja imam intervju sa Donaldom Trampom. Ja ću biti žena do koje će se jako teško dolaziti na svetskom nivou za nekoliko godina - rekla je ona, pa dodala koje su im zajedničke stvari: