On je najbogatiji sportista svih vremena, a njegovo bogatstvo danas se procenjuje na 2 milijarde dolara. Takođe, on je jedini bivši sportista koji je dospeo na listu svetskih milijardera, i zvanično najbogatiji Rumun. Pre nekoliko godina nalazio se na 1876. mestu „Forbsove“ liste, a 2022. zauzeo je 1818. mesto.

„Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čoveka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog sveta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam“, rekla je pre nekoliko godina za „Alo“ Brena posle proslave rođendana svog venčanog kuma u Madridu.