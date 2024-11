- Aleksandra Tomić, Andrija Milošević i ja smo otvorili pozorište Teatar na brdu, to se zna. Evo, već sedma godina. Borimo se s vetrenjačama da to nekako i ostane. Neće nas tu, sami smo. Jedino što je njima malo komplikovano tu jeste da ljudi to vole. Banovo brdo pogotovo, a cela Čukarica ima taj neki složni momenat kad je neka frka. Već smo imali pokušaj da nas izbace, to je bilo sve preko ugovora, ništa se nije tolerisalo, samo su nas izbacili. Došlo je do toga da su promenili i brave na pozorištu, mi smo već izašli odatle. Ljudi su hteli i na ulice, mi smo se od toga ogradili. Ljudi su se sami digli i potpisali peticiju, za tri dana su skupili preko 10.000 potpisa. To je poslato na sve adrese, pa i na predsednikovu. Onda su oni to preuzeli i mi smo to dobili nazad - ispričao je glumac.