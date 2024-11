- Mladost i tinejdžerski dani period su kada se bude ljubav i prve emocije. Imala sam simpatije, a uvek su me privlačili fini i kulturni momci koji su po nečemu odudarali od okoline. U to vreme nije bilo pristojno javno ispoljavati emocije jer bi nas obuzimali stid i sramota. Bilo je dosta momaka koji su pokušavali da me osvoje i koji su bili zainteresovani za mene, ali ja sam ih izbegavala jer sam se plašila ljubavi, znajući šta ona sa sobom nosi. Moj prvi momak bio je zapravo moj muž, s kojim sam se u početku samo družila- pričala je Hanka.