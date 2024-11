Jedna od atraktivnijih destinacija se posebno izdvaja iz ponude - KORZIKA.

Ostrvo prirodnih čuda i mediteranskog šarma!

Korzika, poznata i kao "ostrvo lepote", očarava posetioce svojim raznovrsnim pejzažima, od prelepih plaža sa tirkiznom vodom do dramatičnih planinskih vrhova i zelenih šuma. Smeštena u srcu Mediterana, ova francuska destinacija nudi autentično iskustvo – pitoma sela, očuvanu prirodu, peščane obale i jedinstvenu mešavinu francuske i italijanske culture. Za “Dan primirja” otputujte baš tamo! LAST MINUTE ponuda paket aranžmana na 4 dana / 3 noćenja uklučuje cenu od 549 evra sa avionskim polaskom 8. novembra. Boravak je obezbeđen u hotelu Ibis Style Ajaccio Napoleon 3* koji je smešten u glavnoj ulici Cours Napoleon. Za porodice sa decom važi poseban family paket: za dve odrasle osobe i jedno dete do 12 godina cena je 1199 evra, dok je za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12 godina cena 1399 evra.