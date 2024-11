- Juče sam joj poslao snimak i pitao sam je: "Šta bi ovo?". Marija mi je rekla: "Jao, pa Miljana je bolesna, pojačana joj je želja za seksom, ovo-ono". Ja sam joj rekao: "Miljana nije bolesna, sudski veštaci su utvrdili da li je bolesna ili nije. Pije redovno lekove, ide jednom mesečno na kontrole, i svaki put kad ode na kontrolu oni je puste, što znači da nije za hospitalizaciju". Miljana da je toliko bolesna da ne zna šta radi bila bi nakon sudskog veštačenja i konzilijuma psihijatara zatvorena u ludnicu. Pustili su je uz adekvatnu terapiju koju ona redovno koristi. To su kompletne budalaštine na koje njih dve pokušavaju da se vade - rekao je on i nastavio:

- Što se Miljane tiče, ona zna da je niko ne bi je*ao sem Zole i zbog toga ona i dan-danas traži da se on uvede, a onda kad nema Zole može i žena. Pa gde su sad sve one reči koje je izgovorila za Jovanu Tomić Matoru, Anitu Stanojlović, Sanju Stanković... Gde smo svi mi koje su one etiketirale i prozivale? Sve im je lepo vraćeno za sve ono što su ikada govorile o drugima. Ali što se tiče njenog odnosa sa Mateom, ako je Miljani lepo, ja ću je podržati. Tako da, nije ona baš toliko luda kao što oni pokušavaju da predstave, nego im je lakše da tako svoj neuspeh kao roditelji objasne. To njihovo dete ima čak i svoje dete, a pritom ima seksualne odnose i sa muškarcem i sa ženom, nebitno sa kim, ali je bitno da ih ima na televiziji - kazao je Marko za Informer, pa zaključio: