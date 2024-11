- Ovo je nedelja kad je zakazan moj nastup i kako su me organizatori obavestili, sva mesta su rasprodata.

Ali... lako je formalno završen dan žalosti, smatram da nije primereno da prekosutra igram i pevam. Ne osećam se prijatno. U medijima bi se preplitale slike mog nastupa, a ja bih morala da odradim svom silom, sa slikama sahrana žrtava tragične nesreće u Novom Sadu. Iako je to moj posao, ja se ne veselim već radim, te apsolutno razumem kolege koje nastavljaju sa svojim aktivnostima. Odlučila sam da pomerim nastup i organizatori su me razumeli. Dogovorili smo se oko novog termina, koji ću uskoro objaviti, neprijatno se osećam da sad reklamiram datum. Znam da će moja publika i moji Beograđani razumeti i da se vidimo uskoro u rekordnom broju kao prošli put. Ova planeta vrti dalje, život ide dalje, ali postoje momenti kada treba zastati... - napisala je JK.