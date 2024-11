Pevač Mahir Mulalić, koji se proslavio pobedom u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" pre tri godine suočio se sa velikim gubitkom.

Samo dva meseca pred finale ovog takmičenja, Mahirova majka je preminula, nakon čega je i izdao pesmu koju je njoj posvetio.

Printskrin/Prva

Mahir i dan danas s bolom u srcu priča o majci, a sada je progovorio o najtežim momentima.

- Fali mi majka, ne volim toliko da pričam na tu temu zato što sam izgubio majku dva meseca pred finale. To je jedno emotivno sakaćenje kada je to u pitanju. Ona mi fali, fali mi da porazgovaramo, fali mi da joj uplatim da ide negde da odmara, da letuje. To mi uglavnom fali. Ne volim te stvari, strašno sam emotivan oko tih gubitaka bliskih ljudi. To mi je nešto što me, onako, povuče u sebe. Možda drugima izgleda kao da je sve okej, zato što to tako pada i ja to ne iznosim tako - rekao je pevač, a onda pokušao da objasni kako se čovek oseća kada izgubi roditelja.

- To je neopisivo, to je rolerkoster emocija, baš malo pre što sam rekao, pogotovo meni kao umetniku. To je jedno inspirativno i emotivno sakaćenje, tako da ne znam šta bih rekao više na tu temu. To je onako, nije ništa lepo - dodao je.

Printscreen/Prva

On je potom ispričao da je posle njene smrti morao da potraži stručnu pomoć, kao i da smatra da vreme leči sve.

- Nakon smrti majke, pa onda nakon dva meseca te pobede u finalu, nakon tog rolerkostera emocija i svega, došao sam u neku fazu zbunjenosti, tako da mi je na neki način trebala stručna pomoć, tj. psiholog. Tako da sam dosta razgovarao, naravno, imam dosta dobrih i dragih prijatelja oko sebe sa kojima sam pričao tako na tu temu. Meni je bilo bitno da idem da radim, da sam stalno u pokretu. Mislim da vreme leči sve, i tako, kad se usmeriš i fokusiraš na nešto, mislim da je to neki lek - rekao je Mahir.

Mahir je pričao i o poslednjim danima njegove majke, te istakao da je ona brinula o njegovog takmičenju i dok je bila u bolnici.

- Ima ih mnogo, ali je to uglavnom bilo njeno radovanje po pitanju bilo kakvog sestrinog, mog i očevog uspeha. Ta žena je jednostavno bila tako vesela i vedra, imala je puno ljubavi. Pamtim te njene poslednje dane kada mi je pisala iz bolnice: „Šalješ li snimke Mariji?“ pošto mi je Marija bila mentor. Pitala me je: „Nemoj da se zezaš“, „Da li je žena zadovoljna tobom“, „Kako ti idu probe“, „Samo radi, ja sam ti velika podrška“. Majke su čudo, nama ostaje to neko, ja volim reći, breme brižnosti i pažnje. To nam majke nekako prenose, tako da majke su čudo i ja generalno gajim ljubav prema ženama - zaključio je pobednik „Zvezda Granda“.

