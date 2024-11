Tekstopisac Marina Tucakovićpreminula je 19. septembra 2021. godine u Beogradu, u 68. godini, nakon dugogodišnje borbe sa karcinomom dojke. Marina je naš najplodonosniji tekstopisac, a rođena je 4. novembra 1953. godine i danas bi proslavila 71. rođendan.

Marina je sa samo 19 godina krenula da piše tekstove za pesme, prvo pop, a potom turbo-folk hitove. Prva pesma koju je Marina napisala bila je za grupu "Zana" i to čuveni hit "Dodirni mi kolena". Tucakovićeva je napisala mnogo njihovih hitova, ali i pesme za druge pevače, od kojih će vas neki šokirati.

U nastavku možete pogledati detaljan spisak pesama koje je Marina napisala.

Grupa Zana

Dodirni mi kolena, Jabuke i vino, Oženićeš se ti, Mladiću moj, Rukuju se, rukuju, Majstor za poljupce, Vejte snegovi, Nisam, nisam, Vlak, Vojna pošta, E, moj doktore, Osećam i znam, Što ne znam gde si ti, Modrice, Da li čuješ, da li osećaš, Mala, Pepito pantalone, Suze brišu sve, Princ, Crvene lale, Nije sve tako crno, Još ovaj dan, Evo zima će, Leto, Kum, 13 je moj srećan broj, Probudi me, Sama sam, Sanjam, Nastavnice, Čamac na vodi, Jutro me podseća na to

Zdravko Čolić

Ruška, Vatra i barut, Okano, Noć mi te duguje, Krasiva, Merak mi je, Tabakera, Jako, jako slabo ti srce zavodiš, Oj, devojko selen velen (dorada, pesma je narodna), Čija je ono zvijezda, Javi se, javi, Autoput, Maslinasto zelena, Ajde idi, Kad bi moja bila, Čini mi se grmi, Šta mi radiš, Zavičaj, Manijači, Meni niko ne treba, Ljubavnici, Mangupska, Mastilo i voda, Spavaju li oči nebeske, Ljubiti, Slavljenička, Ne govori mi da me više ne voliš, Hajdemo negdje nasamo, Sjedni mi u krilo, Što si prepotentna, Melanholija, Ko te ljubi kad nisam tu, Konačno sam, Crne čarape, Cherie, Cherie, Južnjaci, Osvojio bi’ sve, Kuba, Na adresi ti piše, Stavi prst na čelo, Malo pojačaj radio

Svetlana Ceca Ražnatović

Albumi: Kukavica, Ja još spavam u tvojoj majici, Fatalna ljubav, Emotivna luda, Maskarada, Ceca 2000, Decenija, Gore od ljubavi, Idealno loša, Ljubav živi, Poziv, Autogram

Dragana Mirković

Pitaju me u mom kraju, Otkad sam se u tebe zaljubila, Nisam ni metar od tebe, O, da li znaš, Opojni su zumbuli, Matematika, Dodaj gas, Dobra devojka, Dobro jutro, dobar dan, Žensko srce, Ima li leta i zime, Stani dušo, stani zlato, Crni leptir, Ljubav je samo za heroje, Tugo mojih dana, Život moj, Laste, Trovanje

Lepa Brena

Hajde da se volimo, Golube, Sanjam, Biseru beli, Poželi sreću drugima, Uđi slobodno, Pazi kome zavidiš, Šeik, Mače moje, Janoš, Okrećeš mi leđa, Učenici, Evo zima će, Sitnije, Cile, sitnije, Kuća laži, Grad, Perice, moja merice, On ne voli me, Suze brišu sve, Ljubavne igrarije, Đorđe, Sve bih dala da si moj, Ljubim te ja, Priznaj mi, priznaj, Širi dragi ruke, Moja roso, Kralj, Sledeći, Zašto, Dva asa, Dobra grešnica, Zrno tuge, Biber, Uradi to, Valja se, Ćutim k’o stvar, Žali, Bože, Carica, Srećna žena, Sve smo mi krive, Bolje ne

Jelena Karleuša

Albumi: Gili, gili, Za svoje godine, Samo za tvoje oči, Magija, JK Revolucija, Diva.

Pesme: Antihrist, Ko ovu dramu režira, Žena zmija, Ne veruj ženama, Sudbinu poreci, Jelena, Kume, Žene vole dijamante, Bankina, Ostavljam te

Džej Ramadanovski

Uspeo sam u životu, Ljubio sam, nisam znao, Slažeš li se ti, Violino, moja vilo, Poljubi me bez obzira na sve, Zar ja da ti brišem suze, Dve godine duge, Jedan dva, Ljubav je lasta, Nikom nije žao kao meni, Nedelja, Nijedne usne se ne ljube same, Ugasila si me, Ko se s nama druži, Lubenica, Još me bude misli lude, Vetrovi me lome, Mrak, mrak, Gde ću sad, moja ružo, Uspori malo sudbino sestro, Ovaj život nije lak, Rađaj sinove, Seksi ritam, Noćas mi se ne spava, Živote, ženo bez morala, Sunce ljubavi, Dao bih ti brda i doline, Zato, Slavija, Ti bi mogla da mi budeš ćerka, Ritam vozi, vozi, Zrno mudrosti, Rano jutro, pola pet



Željko Samardžić

Sipajte mi još jedan viski, Ime ti je sudbina, Grlica, Da me nije, Da li si ikad voleo ženu, Kafanska pevačica, Lovac na potezu, Imaš me u šaci, Ja vas volim obe, Pokaži mi šta znaš, Udala se moja crna draga, Stari lav, Bezobrazno zelene, Sve je surovo, Živim u blizini, Mogu još da poludim, Ohladi, Ne daj da te rade, Posle duge veze, Sve je moje tvoje, Zaustavite januar, Marija, Ljubavna adresa, Živi bili pa videli, Kojim dobrom, mila moja, Ja kunem se u ljubav, Iskuliraj, Zato kradem, Letnja draga, Ljubav na papiru, Kompas za ljubav, Pesnice i šarm



Neda Ukraden

Pisma ljubavi, Ljubav me čudno dira, Zora je, Zlato moje Zlatane, Šaj, rode, šaj, Lutalice, skitnice, Ne izlazi stalno iz kuće, Zar ne vidiš suze moje, Ponoć je, O, mama, mama, Svatovi, Vino piju, Oči nevjerne, Adio, ljubavi, Oproštaj, Došlo doba da se rastajemo, Majko, majko, Bile bi nam tri godine, Mjeseče zlaćani, Nino, Boli, boli, Šta će mi tvoje pismo, Hej, ljubavi, nisi drug, Hopa, cupa, srce lupa, Za svaku ranu, Kako sam ja sretna bila, Posluži nas, srećo, Mjesečino, Ne miriši, zumbule, Briga tebe, Dobro došli, Nek’ se zna, Progovori, tiha noći, Bila sam mu sve, Lažu, lažu nas godine, Kažu da te ostavim, Živela muzika, Koliko te oko poželjelo, Sunce života mog, Osjećaš li, žena sam, Od toliko sreće... (ostarit se neće), Noći severne, Ljubavi žedna, Pruga, Život sam promijenila, Oduži mi se poljupcima, Januar i februar, Maki, maki, Ruke, Šljokice



Aca Lukas

Voliš li me, Gotovo, Stil života, Alo, budalo, Dođi gore, Ako ti još fali krevet moj, Čivas, Reci, By pass, Ne daj da ti ljubav sreću kvari, Koma, Nešto protiv bolova, Suncokreti, Ista kao ja, Šta učini, crni gavrane, Nisam preživeo, Istina je da te lažem, Sa ljubavi se skidam, Lična karta, Neće mama doći, Ne rađaj grešnike, Rođendan, Zapišite mi broj, Veran



Saša Matić

Kad ljubav zakasni, Otišao, vratio se, Došli su mi drugovi, Maskara, A ti si izabrala njega, Anđeo čuvar, Ko te ljubi ovih dana, Kralj izgubljenih stvari, Ruzmarin, Pravi se, Reskiraj, Lanac sreće, Poklonite mi nju za rođendan, Sila si, Lagala je grade, Meni treba, Ja samo slušam gospodara svog, Opala, Za šta si, Ustajem, ustajem, Mešaj, mešaj, Ne zovi, ne piši, Nije ovo moja noć, Loša stara vremena, Prejako





Miligram

Kruška, Beograd noću, Lege, lege, Sviraj, brate, Samo luda, Noćna vožnja, Ne komplikuj, Ludi petak, Vrati mi se, nesrećo, Anđeo, Apsolutna ljubav, Ljubav je pase, Mene ništa ne vadi, Sigurica, Laka lova, Ela, ela, Kavijar, Medena, Drži se ti mene, Sedmo nebo, Ništa, Pola pet, U Boga verujem, 21. vek



Željko Joksimović

Devojka, Nije ljubav stvar, Libero, Michelle, Nepoznat broj, Zvezda, Ranjena zver, Isto je, Brate moj

Ljuljaj me nežno, Osloni se na mene, Sutra imam prazan stan, Smejem se a plakao bih, Pomagajte, drugovi, Nije za nju, Pitaju me, pitaju, Ne daj mu, Majmune, Probaj me, Samo nebo zna, Govor tvog tela, Da, on je mali, Biću tvoj, Fato, Treći u krugu, Slobodan i svoj, Ono što ti nisam rekao..., Bobane



Ana Bekuta

Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Zavoleh te, Sve sam stekla sama, Umri muški, Opet imam razloga da živim, Idu vetrovi, Kako da te ljubim posle nje, Manite se ljudi, S tobom bar znam gde je dno, Blago meni, Hvala ljubavi, Pao mrak, Ništa ne obećavam, Stari moj, Odigraj za mene, Vreme je, Umori me usnama, S obe mi se ruke krsti, Telo kao slika, Umreću na tuđi dan, Sve je bolje od samoće, Nije ljubav kolo, Kad popiješ, Kud koji mili moji, Neću ja da propadnem, Prevarena žena, Bog te kaznio, Ne izluđuj me, Kako mi je pitaš sad, Šta bi bila ja, šta bi bio ti



Viki Miljković

Loša sreća, Hajde vodi me odavde, Nikom nije lepše nego nama, Mariš li, Narukvice, Pet minuta, Sanjala sam ružan san, Srbija, Svadbe neće biti, Mahi, mahi, Da li si dobro spavao, Curice, Ti, muškarac, Razlika, O, kako boli, Prazan stan, Ovde se ne plače, Idu mi, idu, Dođavola sve, Hej, ko to pita, Ne zna juče da je sad (duet sa Halidom Bešlićem), Rumba, Dosadno, Ono nešto, Mene loše dobro zna

Januar, Vatra, Hoću da te gledam, Ptica skitnica, Atina, Uvek ima jedan još, Moj klub, Devojka od čokolade, Dum jedan konjak, Romale, romali, Plakaćete za mnom oboje, Verna do kolena, Mišo moj, Džukelo, Od ljubavi do horora, Baš vala baš, Mafija kafe, Zla barbika, Đavo, Predrasude, Dobrodošao u moj zaborav, Napismeno, Loše ti je bilo, Pilule, Baksuze, 200 sa 100, Frikovi, Da te vratim, Telo, Frigidna

Nataša Bekvalac

Hiljadu nula, Pseto, Prva, Pozitivna, Ne valjam, Prva u piću, Bolesno te volim, Mogu da prođem, Mali signali, Kraljica novih ljubavi, Čistija, Mala leđa, Neću da se zaljubim, Poker u dvoje, Ne mogu

Mira Škorić

Zašto nosiš prsten moj, Koji je danas dan, Oči moje ponosite, Iz dva oka, Kaješ li se još, Ne dam ga, ne dam, Ne idi iz srca, Daj mi, bože, Ljubavnici, U službi ljubavi, Mnogo je, Kosa crna, Srcekradica, Loša procena, Ne računaj na mene, Vrati nam se, druže moj, Ona pije, Od poraza do pobede, Voli je, Zabava, Reci, srećo

Željko Šašić

Gori more, Soliter, Vežite mi ruke, Suze bola, Talasna dužina, Venera, Ti lutko moja, Ubila si sve u meni, Ala sam se nasuk’o k’o brod, Meni dobra si, Paklena je noć



MNOGI DRUGI PEVAČI

Ksenija Pajčin — Dečko mi je umoran, Nino

Zorica Brunclik — Ne pitajte kolko košta

Riblja čorba — Valentino iz restorana

Haris Džinović — Rano je za tugu, Poznaćeš me, Ostariću, neću znati, Odlazi, nestaje, Laže me noćas ona, Traži, traži

Vesna Zmijanac — Sebe sam ranila, Da li ti je večeras po volji, Da su laži izašle iz raja, Usne kao vanila, Moj krevet, Minsko polje, Ponovi za mnom, Znam te odlično

Dara Bubamara — Zidovi, Galama, Dobro jutro nikome, Neka malo, Pesma za mamu, Morena, morena, Džoni, Džoni, Pusti tu priču, Vozi me, vozi, Sklonite me, drugovi, Volim sve što ne valja, Sangrija, Ne planiram, Ona te pali, Nemam elana, Mami, mami, Izađi sam, Ćao amore

Seka Aleksić — Iskoristi moje mane, Gde sam ti ja, Boli stara ljubav, Hirošima, Impulsi, Idi pre jutra, Dva srca na zidu, Jedna više, Sudbino, reci

Tanja Savić — Tako mlada, Poludela, Za moje dobro, Zašto me u obraz ljubiš, Kao brodovi, Stani tugo, Minut ljubavi, Suknjica

Toše Proeski — Soba za tugu, Ako me pogledaš u oči, Ledena, Još jedan stepenik, Na mesto zločina

Slađana Milošević — Au au, Recept za ljubav, Upali svetlo, Gorim od želje da ubijem noć, Očigledno nije mi svejedno, Moja čudna putovanja, Moj brat po pesmi, Čuvaj me, Seksi dama, Simpatija, Bejbi, Vreme čini svoje, Fantastično putovanje

Mira Kosovka — Za šaku ljubavi, Eh što ima jedna pesma, Grešna ti duša, Ko će da me isprati, Jedna noć sa tobom, Četiri godišnja doba

Masimo Savić — Stranac u noći, Kad čovjek voli ženu, Ti si bol bića mog, Pusti me da spavam, Hvata me panika

Mišo Kovač — Malo mi je jedan život s tobom, Svi pjevaju, ja ne čujem, Duša mi je prazna, Proleće je, meni nije, Tri suze, Ja nemam više razloga da živim

Bisera Veletanlić — Baj, baj, baj, Nikada više

Tereza Kesovija — Tko mi je kriv

Oliver Dragojević — Podseti me što to bješe ljubav, Zašto

Dženan Lončarević — Loša, Strah me je da te sanjam, Kad ostave te svi, Bombona, Izbegavam, Zdravo, dušo

Viktorija — Rat i mir, Arija, Kad-tad

Severina — Gas, gas, Tridesete, Zdravo, Marijo, Muškarcu samo treba kurva, Gade, Silikoni, Mrtav bez mene, Imaš pravo

Miloš Bojanić — Krivo mi je, krivo je, Došao sam kao gost, Evo ide, evo žuri trideseta već, Oči crne, a i vino crno, Još su žive one godine

Jami — Čokolada, Zbog tebe bi vila ostala bez krila, Poljubac života, Pošalji mi jastuk na kom sanjaš, Dođi da oslabimo zajedno, Gadljiva, Problematična

Mile Kitić — Šampanjac, Zamračeno, Paklene godine, Bomba, Doživeću ja, Baby, baby, Mađioničar

Goga Sekulić — Rekord sam oborila, Gaćice, Muška lutka, Sama se pozvala, Stara nova devojka, Seksi biznismen, Tvoje oči, Može, može, Srce na pauzi, Premalo premalo, Nova stara devojka, Zlatna koka, Klošar, Volela bi sestra, Minus faza, Ja hoću sve, Loto devojka

Nikola Rokvić — Srce od metala, Trajno, Ne traži ljubav, Pametno jutro, Ugao, Željo moja

Marija Šerifović — album Hrabro

Indira Radić — Zmaj, Moj živote, da l’ si živ, Pedeset godina, Bio si mi drag, Tetovaža, Nisam sumnjala, Vatromet, Zašto tako naopako, Tika tak, Svejedno je, April, Ljubav kad prestane, Maline, Hvala što nisi, Lepo se provedi, Ne dolaziš u obzir, Upaljač, Lopov, Ide to s godinama, Kiša

Zorica Marković — Lijte kiše, Sastavi nas, Bože, Da tebe nema, Devojačka tuga

Snežana Babić Sneki — Pijmo, Ja nisam prva ni poslednja, Harmoniko sviraj sama, Ne zna zora, Nikada me zaprosio nisi, Čaša greha

Boban Zdravković — Ciganima srce daću, Eno tamo, Napij se srce, Maja

Jadranka Stojaković — Protiv nas su svi

Meho Puzić — Zašto plačeš

Generacija 5 — Ti samo budi dovoljno daleko

Divlje jagode — Dodirni me, skloni bol

Bulevar — albumi (ne sve pesme): Loš i mlad, Mala noćna panika

Trio (Mile Kitić, Saša Matić i Aca Lukas) — Da me je ona volela

Denijal Ahmetović — Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi

Stanija Dobrojević — Sveta Marija, Glavni akteri

Saša Kovačević — Prevarena

Milica Pavlović — Hej ženo, Ovo boli, Mogla sam, Dvostruka igra, Operisan od ljubavi, Pacijent

Stefan Đurić Rasta — Adio amore

Katarina Grujić — Jedno đubre obično, Lutka, Greška, Drugovi, Komotno

Magazin — Bilo bi super, Ej, ponoći, Tri sam ti zime šaptala ime, Ti si želja mog života, Rano, ranije

Selma Bajrami — Lijepe žene, Farmerice, Sarajevo

Biljana Marković — Sunce moje

Olja Bajrami — Dao si mi zeleno

Đogani — Gljiva ludara

Dijamanti bend — Godinu dana

Snežana Savić — Idi mili, glavu ne okreći, Lane moje, Ide jesen ’85

Milan Stanković — Ovo je Balkan, Od mene se odvikavaj, Luda ženo, Nisi mu ti žena, Mašina, Gadure, Nešto protiv ljubavi, Faktor rizika

Marina Tadić — Gde to ima

Džejla Ramović — Ruine

Magla bend — Stabilno loše

Dunja Ilić — Ubićeš me ti

Blizanci — Tuto kompleto

Dado Polumenta — Gužva je u gradu

Maja Berović — Džin i limunada, Dečko za provod

Boban Rajović — Crna lala, Usne boje vina, Mus od čokolade

Elma Sinanović — Treba mi

Ana Kokić — Damelo

Romana — Samoodbrana, Ti ipak svojoj deci, Na suzama mojim, Baila, baila

Mina Kostić — Stariji čovek, Muziku pojačaj, Puče istina

Jana — Crna kutija

Olja Karleuša — Brushalter

Doris Dragović — Opilo me vino

Haris Berković — Magla

Gile — Promjena

