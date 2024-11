- Zvao me je menadžer iz Nemačke, pitao me je da li sam u bolnici. Ljudi su me zvali i plakali nakon toga. Pročitali su da sam preminula. Ljudi moji, šta je ovo? Bogu hvala, živa sam i zdravstveno dobro. Hvala svim ljudima. A ovim drugima neka dragi Bog oprosti što čine takav greh. Sigurno su ih nakupili dosta - istakala je legendarna pevačica za domaće medije.